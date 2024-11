Correios reuniu nesta quinta-feira marcas para anúncio da Black Friday Brasil 2024

No painel, com as maiores empresas da cadeia de comércio eletrônico do Brasil, marcas anunciaram descontos de até 80% em produtos

Os Correios promoveram nesta quinta-feira (31) o evento Black Friday Brasil 2024. Realizado na capital paulista com transmissão pelo canal da estatal no Youtube, o painel reuniu as maiores empresas da cadeia de comércio eletrônico do país. Entre as expectativas para a edição deste ano estão o crescimento de 10% no volume de vendas em relação a 2023 e o anúncio de descontos progressivos pelas marcas, que podem chegar a até 80% em produtos.

“Junto com todos os clientes, parceiros e empregados dos Correios, vamos fazer desta Black a Black das Blacks”, afirmou o diretor de operações dos Correios, Paulo Penha. De acordo com ele, a expectativa é de crescimento de 10% em relação a 2023, com a movimentação de R$ 8 bilhões em negócios. “A atual gestão tem tido um olhar diferenciado e bem preocupado com relação à implementação de novas tecnologias e com foco na redução da emissão de carbono”, complementou, destacando a aquisição de mais de 40 mil smartphones [usados pelos carteiros nas entregas] para esta Black Friday, além de veículos elétricos e da automação de equipamentos.

“A gestão tem tido essa visão de viabilizar, modernizar e ajustar as operações logísticas dentro dos Correios”, frisou o dirigente. Penha ressaltou ainda a preparação dos Correios com relação às equipes, aos equipamentos e a atuação da estatal como integradora nacional e importadora de objetos.

No painel, mediado pela influencer Andressah Catty e pela superintendente executiva de produtos dos Correios, Talita Martins, participaram o diretor Paulo Penha e o head de vendas dos Correios, Luis Fernando Lavoyer; o diretor de logística da Cainiao/Aliexpress, Willian Tang; a head procurement do Mercado Livre, Jéssica Nunes Silva Harzer; e o coordenador de logística da Arezzo&Co, Pedro Henrique Álvares de Abreu.

“Esta será a maior Black de todos os tempos, com descontos de até 30%, além dos descontos que os clientes que têm contrato com os Correios já possuem em suas tabelas de preços”, destacou o head de vendas dos Correios, Luis Fernando Lavoyer. Com essa promoção inédita e histórica, a quantidade de contratos quase triplicou em relação ao ano passado. Lavoyer falou do escritório de comércio eletrônico da estatal, especializado em tráfego pago, frete grátis e mídias sociais, e que está à disposição de todos os clientes nesta Black Friday.

O executivo da Aliexpress chamou a atenção para as três ondas de promoções no mês de novembro. Segundo ele, há o esquenta Black Friday, o 11/11 – data que marca o Dia do Solteiro e a BF chinesa – e a BF propriamente dita. “A operação vai fluir pelos Correios, que tem garantia de prazo e nossa confiança”, ressaltou Tang. Ele destacou ainda o aumento de volume na Black Friday, especialmente no dia 11 de novembro. “Passamos de oito aviões cargueiros para 14, com equipes dedicadas a dar retorno a cada momento e com o cuidado para resolver eventuais falhas”, exemplificou.

De acordo com ele, na edição de 2024, haverá descontos de 80% em produtos, além de descontos progressivos e mercadorias a R$ 7,99 com frete grátis. Entre as dicas para os consumidores, Tang orientou baixarem o app da companhia e ficarem de olho na principal promoção, que começa às 5h do próximo dia 11.

“Os Correios são um parceiro importante do Mercado Livre, que nos ajudam a fazer a melhor e a mais rápida entrega do Brasil”, afirmou a executiva da companhia, Jéssica Nunes Silva Harzer. Ela chamou a atenção para a campanha “Tá na mão”, com o desbloqueio de cupons para aproveitar as ofertas.

Referente ao mix preço e prazo, Jéssica enfatizou que ainda há apelo forte de preço. “As pessoas estão tendenciosas a esperar mais, desde que tenham um preço competitivo”. E brincou: “mas isso não significa esperar 10 dias”. A representante do ML falou também das estratégias de divulgação da empresa, que têm reforçado os atributos da geração Z, com a participação em videoclipes.

O coordenador de logística da Arezzo&Co, Pedro Henrique Álvares de Abreu, jogou o holofote nos desejos dos clientes. “É preciso perceber o que as clientes querem. Sapato [produto carro-chefe da companhia] não é algo que você compra a cada seis meses”, afirmou. De acordo com ele, como a companhia abarca muitas marcas, o desafio é entender esses públicos. Citou o trabalho de divulgação da Vans com os skatistas, da Ana Capri com a Virgínia, e da Arezzo com a Sasha. Sobre a BF, ele entende que não é só oportunidade de preço, mas de prazo.” Combinação de preço e prazo vai dar match e a gente já se prepara com o time dos Correios!”, complementou.

Quanto a eventuais falhas que podem ocorrer na logística de entrega, o importante, segundo ele, é que a empresa seja avisada com antecedência do incidente, para que seja transparente com o cliente, não causando frustração. “A gente entrega o sonho de pessoas”, frisou. Abreu comentou da fusão da empresa com o grupo Soma e Hering, formando o Azzas, o maior grupo de moda da América Latina.

