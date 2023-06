Correios – Se não for possível receber em casa, saiba como retirar

Para encomendas que, por alguns motivos, não podem ter a sua entrega concluída, os Correios disponibilizam suas agências para a retirada dos pacotes com a agilidade que o cliente precisa. A comodidade é uma alternativa para clientes que residem em locais que ainda não possuem distribuição domiciliar ou regiões em regularização, condomínios sem portaria, ou que habitam zona rural, por exemplo.

As encomendas permanecem nas unidades dos Correios aguardando a retirada por um prazo variável, de acordo com o serviço contratado na postagem. Após esse período, são devolvidos ao remetente, caso o destinatário não retire o objeto. Por isso, é muito importante o acompanhamento do status da encomenda no sistema de rastreamento dos Correios. Todas essas informações são prestadas aos clientes de forma on-line, pelo site e app. Para fazer a retirada, o destinatário deve apresentar um documento de identificação com foto.

Para aqueles que mudam de endereço, que passam o dia fora ou que moram em prédios sem porteiro nem Caixa de Correio Inteligente (CCI) e não têm como receber suas encomendas, os Correios têm outras conveniências.

Garantia de entrega – Uma solução que há muito tempo ajuda os clientes e continua a ser uma alternativa importante, mesmo em tempos de comunicação instantânea e internet, é a Caixa Postal. O serviço é ideal para quem não possui endereço fixo ou reside em local atendido por modalidade de entrega diferenciada, por exemplo.

A empresa segue investindo na modernização de sua infraestrutura e em novos canais e serviços, com destaque para as seguintes inovações:

– Clique e Retire – O cliente escolhe retirar seu objeto na agência que preferir, apenas informando o endereço e o CEP da unidade no ato da postagem ou durante uma compra pela internet.

– Ponto de Coleta dos Correios – Lojistas e estabelecimentos comerciais parceiros dos Correios atuam na captação e retirada de encomendas, facilitando a vida dos clientes com a oferta de locais próximos e, em alguns casos, com horários de atendimento estendidos; basta também indicar o CEP dessas lojas para receber pacotes ou se dirigir até elas, quando o sistema de rastreamento fizer essa indicação.

– Entrega no Vizinho – O carteiro pode entregar a encomenda no endereço vizinho indicado no momento da postagem.

– Entrega interativa – Serviço que permite ao remetente e destinatário acompanharem o status da entrega de um objeto, por meio do recebimento de mensagens de texto (SMS) e, também, a interação do remetente para suspensão da entrega ou cancelamento do envio ao destinatário, sempre que houver viabilidade técnica.

– Locker – Os armários inteligentes dos Correios instalados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás e Paraíba permitem aos clientes receber suas encomendas em locais de grande circulação como estações de trens e metrôs, supermercados e shoppings, com horário flexível e sem qualquer custo adicional.

Todas essas soluções estão à disposição dos clientes para garantir que a encomenda chegue ao seu destino. Mais informações sobre produtos e serviços, além dos endereços e horários de funcionamento das agências, pontos de coleta e lockers, estão disponíveis no site e app Correios.

Assessoria de Imprensa