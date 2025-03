Banese: Correntistas podem antecipar restituição do Imposto de Renda

Linha de crédito está disponível no App do Banco, nas agências e correspondentes bancários da Instituição. Cliente pode antecipar até 80% do valor a ser restituído pela Receita Federal.

Clientes do Banese já podem antecipar até 80% da restituição do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024, por meio da linha de crédito disponibilizada pelo banco dos sergipanos. As contratações podem ser realizadas através do aplicativo (App), agências ou correspondentes bancários Banese em todo o estado. Valores até R$ 4.900,00 também podem ser antecipados nos caixas eletrônicos do banco.

O valor antecipado será creditado direto na conta corrente, e o pagamento do montante contratado será debitado automaticamente, em parcela única, quando a Receita Federal do Brasil creditar a restituição, ou no vencimento do contrato, a depender do que acontecer primeiro.

Esta linha de crédito é direcionada para Pessoas Físicas correntistas do Banco dos sergipanos, e que tenham indicado a instituição bancária como agente financeiro restituidor.

Para efetivar a contratação do crédito é preciso apresentar a declaração de Imposto de Renda, o comprovante de identificação, e o recibo original de entrega que comprove o Banese como banco restituidor. A operação de crédito está sujeita à análise e aprovação, e não utiliza a margem consignável.

Ascom Grupo Banese