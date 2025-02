Corrida “Aracaju Tropical Run 2025” será no dia 9 de março à beira mar

A temporada 2025 de corridas da Speed Sports será aberta no próximo dia 9 de março, com a “Aracaju Tropical Run”. A etapa, que é realizada 100% na areia da praia, retorna a cidade para mais uma largada eletrizante à beira mar, com o ponto de início da prova sendo o Bar Solarium. Os kits da corrida, que será disputada nas distâncias 2.5, 5 e 10km, já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site Ticket Sports.

No Kit Quero Correr (com o valor de R$ 79,90 no 1º lote até 10/02), o competidor receberá: sacola, medalha, número de peito, chip descartável, kit lanche e kit hidratação. No Kit Completo (com o valor de R$ 109,90 no 1º lote até 10/02), além dos itens do Kit anterior, o atleta receberá uma camisa regata dry-fit e um brinde especial. A entrega acontecerá no dia 07/03, sexta-feira, com local e horário a serem definidos.

Seguindo a determinação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a idade mínima para participação da corrida é de 14 anos, com limite de distância de até 5km. Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor da inscrição, com exceção de lotes promocionais.

Em caso de dúvidas sobre o evento, entre em contato com o e-mail atendimento@speedproducoes.com.br ou com o WhatsApp (79)99888-1760. Link para a inscrição: https://www.ticketsports.com.br/e/aracaju-tropical-run-2025-70963.

Serviço

Evento: Corrida “Aracaju Tropical Run 2025”

Local: Bar Solarium, Aracaju-SE

Data: 9 de março de 2025 a partir das 6h

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/aracaju-tropical-run-2025-70963

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing