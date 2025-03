Corrida Cidade de Aracaju 2025 bate recordes e reúne 10 mil participantes

A tradicional Corrida Cidade de Aracaju confirmou mais uma vez a importância no calendário esportivo nacional com a inscrição de 10 mil atletas e o maior número de acessos simultâneos do ano na plataforma Ticket Sports: 10.375 usuários por minuto.

Dividida em três percursos (5km, 10km e 24km), a competição atrai corredores de diversos estados brasileiros, embora tenha ampla predominância de atletas sergipanos. Ao todo, 7.961 inscrições são de Sergipe, o que representa cerca de 80% do total. Aracaju lidera o ranking das cidades com maior número de participantes, respondendo por 61,56% das inscrições. Bahia (10% das inscrições), Pernambuco (2,28%) e Alagoas (1,3%) aparecem na sequência da lista.

Entre os percursos, o de 5 km foi o mais procurado, com 3.902 inscritos, seguido pelo de 10km (3.525) e o tradicional 24km (2.843), com o trajeto histórico entre São Cristóvão e Aracaju.

O público feminino superou ligeiramente o masculino, com 50,23% das inscrições. As faixas etárias mais representativas ficaram entre 31 e 42 anos, tanto entre os homens quanto entre as mulheres.

A Corrida Cidade de Aracaju também tem destaque pela participação de servidores públicos, são 446 no total, a maioria no percurso de 5km.

Para o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, José Aquiles, os números reforçam a grandiosidade da prova. “A Corrida Cidade de Aracaju é mais do que uma competição esportiva. É um evento que movimenta a cidade, celebra nossa história e promove saúde, lazer e integração. Ver esse crescimento ano após ano nos enche de orgulho e responsabilidade”, afirmou.

Texto e foto AAN