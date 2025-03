Corrida Cidade de Aracaju: confira as alterações dos itinerários do transporte

A 40ª Corrida Cidade de Aracaju, que será realizada a partir das 16h do sábado, 29 de março, marcando o encerramento das comemorações dos 170 anos de emancipação política da capital, terá um público estimado de 10 mil atletas, que farão um percurso que vai desde o Centro Histórico de São Cristóvão até a praça Fausto Cardoso, em Aracaju, onde os participantes irão cruzar a linha de chegada.

Devido ao grande número de pessoas e a grande extensão do percurso, a competição irá impactar o trânsito da capital. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju fará bloqueios em diversos pontos da cidade e algumas linhas do transporte coletivo terão seus itinerários alterados no sábado.

“A partir das 15h já estaremos começando a fazer os bloqueios nas vias para que a corrida transcorra com tranquilidade. À medida que os atletas forem passando, a gente vai desfazendo os bloqueios e o tráfego nas vias vão retomando o seu percurso normal”, explicou o coordenador de trânsito da SMTT”, Walter Faro.

Linhas de ônibus:

001 – Augusto Franco/Bugio

002 – Fernando Collor/ D.I.A

003 – João Alves/Orlando Dantas

004 – Santa Maria/Mercado

005 – Maracaju/D.I.A

007 – Fernando Collor/Atalaia

008 – Porto Sul/Bairro Industrial

021 – Barra dos Coqueiros/Centro

030 – Marcos Freire I e III/D.I.A

031 – Eduardo Gomes/Centro via Desembargador Maynard

032-1 – Tijuquinha/Centro 01 via Osvaldo Aranha

032-2 – Tijuquinha/Centro 02 via Osvaldo Aranha

033 – Terminal Rodoviário/Centro via Desembargador Maynard

034 – Terminal Rodoviário/Centro via Nova Saneamento

035 – Terminal Rodoviário/Mercado via Nova Saneamento

040 – Marcos Freire II/D.I.A

051 – Atalaia/Centro

061 – Marcos Freire I e III/D.I.A

080 – Bugio/Atalaia

200 – CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 – CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

302 – Conjunto Jardins/Zona Oeste

305 – Parque dos Faróis/Zona Oeste

306 – Guajará/zona Oeste

308 – Sobrado/Zona Oeste

310 – Terminal Rodoviário/Shopping Riomar

701 – Jardim Atlântico/Mercado via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco/Mercado via Beira Mar

703 – Augusto Franco/Centro via Siqueira Campos

707 – Castelo Branco/Centro

709 – D.I.A/Centro via Clínicas

715 – Tijuquinha/Centro via Desembargador Maynard

Itinerários:

Linhas: 021, 032-1, 032-2 e 061

Seguirão pela rua de Propriá (Catedral), travessa Benjamin Constant, avenida Rio Branco.

Linhas: 003, 004, 007, 008, 035, 051, 701 e 702

Seguirão pela travessa Hélio Ribeiro, travessa João Quintiliano da Fonseca, via lateral ao Terminal Centro, rua Capela, rua Arauá, rua Riachuelo, rua Santa Luzia, avenida Augusto Franco Maynard, avenida Beira Mar.

Linha: 200 CIC2

Seguirá pela travessa Hélio Ribeiro, travessa João Quintiliano da Fonseca, via lateral ao Terminal Centro, rua Capela, rua Arauá, rua Riachuelo, rua Santa Luzia, rua Guilhermino Rezende.

Linha: 709:

Seguirá pela rua Capela, rua Arauá, rua Riachuelo, rua Santa Luzia, rua Guilhermino Rezende.

Linhas: 031, 033 e 715:

Seguirão pela avenida Tancredo Neves, rua João Gêniton da Costa, retorno próximo a Toyolex, rua Nourival da Silva, avenida Tancredo Neves, avenida Osvaldo Aranha, rua Mariano Salmeron, rua Laranjeiras, rua Capela, rua Propriá, travessa Benjamin Constant e avenida Rio Branco.

Linhas: 032-1, 032-2 e 034:

Seguirão pela avenida Tancredo Neves, rua João Gêniton da Costa, retorno próximo a Toyolex, rua Nourival da Silva, avenida Tancredo Neves.

Linhas: 302, 305, 306 e 308:

Seguirão pela avenida Tancredo Neves, rua João Gêniton da Costa, retorno próximo a Toyolex, rua Nourival da Silva e avenida Tancredo Neves.

Linhas 040 e 080:

Seguirão pela avenida Tancredo Neves, rua João Gêniton da Costa, retorno próximo a Toyolex, rua Nourival da Silva, avenida Tancredo Neves.

Linhas 035 e 310

Seguirão pela avenida Tancredo Neves, rua João Gêniton da Costa, retorno próximo a Toyolex, rua Nourival da Silva, avenida Tancredo Neves, avenida Professor José Olino de Lima Neto, rua Poeta José Sampaio, avenida Gonçalo Rollemberg Leite, avenida Francisco Porto, avenida Beira Mar.

Linhas 200 CIC2 e 703:

Seguirão pela rua Acre, rua Poeta José Sampaio, avenida Gonçalo Prado Rolemberg, rua Rafael de Aguiar, travessa São Benedito, avenida Augusto Franco, rua Laranjeiras.

Linhas 001, 002, 005:

Seguirão pela avenida Hermes Fontes, avenida Pedro Calazans, rua Propriá, Praça Olímpio Campos, travessa Benjamin Constant, avenida Rio Branco.

Linhas 200-1 e 703:

Seguirão pela rua Rio Grande do Sul, avenida Augusto Franco, rua Poeta José Sampaio, rua Acre.

Linha 030:

Os veículos seguirão pela avenida Augusto Franco, rua Permínio de Souza, avenida Engenheiro Gentil Tavares.