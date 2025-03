Corrida Cidade de Aracaju: Confira horários de largada, transporte e pontos de apoio

Com 10 mil atletas inscritos, a Corrida Cidade de Aracaju promete movimentar a capital sergipana neste sábado, 29, com emoção, esporte e muita história. Para garantir que tudo ocorra com tranquilidade, a organização do evento divulgou informações importantes sobre os horários dos ônibus, largadas e estrutura nos pontos de partida e chegada.

TRANSPORTE OFERECIDO AOS ATLETAS

Serão disponibilizados ônibus gratuitos para levar os participantes até os pontos de largada. Os veículos sairão de Aracaju a partir das 13h30, com locais e destinos diferentes de acordo com o percurso escolhido.

Para os percursos de 5 km e 10 km:

Local de saída: Rua Pacatuba (próximo ao Tribunal de Justiça)

Destino: Bairro Eduardo Gomes

Horário de saída: a partir das 13h30

Última saída: 15h

Para o percurso de 24 km:

Local de saída: Rua Vila Cristina (próximo ao Colégio Atheneu)

Destino: São Cristóvão (via BR-101)

Horário de saída: a partir das 13h30

Última saída: 14h40

O embarque deve ser feito exclusivamente nos pontos indicados e os ônibus não realizarão paradas durante o trajeto. A organização também disponibilizará guarda-volumes e banheiros nos locais de largada e chegada para maior conforto dos atletas.

HORÁRIOS DAS LARGADAS

5 km: 16h

10 km: 16h10

24 km: 16h20

LOCAIS DE LARGADA E CHEGADA

24 km: largada na Praça Getúlio Vargas, em São Cristóvão, com chegada na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

10 km: largada na rótula de entrada do Bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão, com chegada na Praça Fausto Cardoso.

5 km: largada na Av. Marechal Cândido Rondon, cerca de 100 metros antes do viaduto da Av. Tancredo Neves, também com chegada na Praça Fausto Cardoso.

Foto Andre Moreira/PMA