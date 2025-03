Corrida Cidade de Aracaju reúne milhares de atletas no percurso de 24km

Mais de dois mil atletas participaram do percurso de 24 km da Corrida Cidade de Aracaju, realizada neste sábado, 29. A prova teve largada na cidade de São Cristóvão e chegada na Praça Fausto Cardoso, marcando o encerramento das comemorações dos 170 anos da capital sergipana.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Considerada a maior corrida de rua do Norte e Nordeste, o percurso de 24 km atrai atletas de alta performance do Brasil e de outros países. Em 2025, a competição completou quatro décadas de realização, consolidando-se como um dos principais eventos esportivos da região. Os grandes vencedores da categoria principal foram Justino Pedro da Silva (1º lugar), Givaldo Araújo de Sena (2º lugar) e João Marcos Santos (3º lugar).

Aos 40 anos, Justino Pedro conquistou o tricampeonato da prova. Natural de Petrolina, ele celebrou a vitória e elogiou a organização do evento. “É um prazer estar aqui novamente. Já fui campeão duas vezes e agora sou tricampeão da Corrida Cidade de Aracaju. Vim preparado para disputar e, graças a Deus, conquistei mais uma vitória. Durante o ano passado, participei da Meia Maratona de Padre Cícero, no Rio Grande do Norte, onde também fui campeão. Estive em uma sequência de provas e vim confiante. Só tenho a agradecer a Deus e a todos os envolvidos na organização desta corrida maravilhosa, que cresce a cada ano. Espero estar aqui novamente no próximo ano”, almeja o atleta.

Já João Marcos, de 29 anos, que deixou a profissão de servente de pedreiro para se dedicar à corrida de rua, conquistando o terceiro lugar. “Para mim, é uma honra colocar Sergipe entre os três primeiros colocados, pois a Corrida Cidade de Aracaju é uma das provas mais difíceis do Norte e Nordeste. A torcida ao longo do percurso foi surreal, e isso me motivou bastante. São dez anos de dedicação ao esporte e sonhando em um dia vencer essa prova. Um dia, vamos colocar Sergipe no lugar mais alto do pódio”, declarou João Marcos.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, destacou o crescimento do evento. “Estamos muito felizes porque, nesta 40ª edição, a corrida trouxe algo surpreendente: 10 mil atletas inscritos, um recorde no Norte e Nordeste. Como corrida pública, é a maior do Brasil realizada por uma prefeitura. É uma prova para todos, que reúne atletas profissionais e amadores. Tivemos toda a estrutura montada com apoio da Polícia Militar, SMTT, Guarda Municipal e de várias secretarias municipais, garantindo segurança e organização. A Prefeitura de Aracaju realizou a maior edição de todos os tempos”, afirmou.

No total, 2.843 atletas se inscreveram para o percurso de 24 km, entre eles a técnica de enfermagem Maria do Carmo Cruz, de 67 anos, natural de Arapiraca (AL). Ela acumula títulos como campeã do Nordeste, tricampeã da Copa do Brasil, campeã sul-americana e mundial. “Iniciei na corrida de rua aos 60 anos, e isso prova que a gente pode. Hoje, tenho 230 medalhas e 130 troféus. Esta é minha quinta participação na Corrida Cidade de Aracaju. Já disputei provas pelo Brasil e até no exterior, mas essa é minha preferida. O percurso é lindo, e o acolhimento do povo é incrível. A torcida nos incentiva a cada quilômetro”, declarou.

O contador Tadeu Fontes, de 45 anos, também saiu de Alagoas para disputar a prova. “Minha família mora em São Cristóvão. Apesar de morar em Maceió, sempre venho para essa corrida, pois ela se tornou uma tradição. Além do desafio esportivo, o evento nos proporciona reencontros com amigos e familiares”, disse.

A corrida também movimentou o comércio em São Cristóvão. A comerciante Givalda dos Santos, de 70 anos, contou que os preparativos para as vendas começam 15 dias antes do evento. “Nos preparamos para receber os atletas. Nosso produto mais vendido é a queijada. Além disso, oferecemos café e doces para dar um reforço na alimentação dos competidores. Também servimos de ponto de apoio para os atletas. Esse evento é muito importante para os moradores e para toda a cidade”, destacou.

AAN – Foto: Ronald Almeida