Corrida Cidade de Aracaju: SMTT inicia bloqueio na noite desta quarta-feira

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que iniciará nesta quarta-feira (26), as alterações no trânsito para a 40ª edição da Corrida Cidade de Aracaju. O primeiro bloqueio ocorrerá na travessa José de Faro, entre a rua Pacatuba e a avenida Ivo do Prado, a partir das 19h30, para a instalação da estrutura do evento.

Durante a interdição, o trânsito será desviado para a rua Estância, garantindo a fluidez na circulação de veículos na região. A liberação total da travessa José de Faro está prevista para a manhã do domingo, 30.

A SMTT reforça a importância de os condutores ficarem atentos à sinalização e buscarem rotas alternativas, caso necessário. As intervenções no trânsito fazem parte da operação especial para a Corrida Cidade de Aracaju, que acontece no sábado, 29, reunindo milhares de atletas em um percurso que atravessa diversos pontos da cidade.

Foto SMTT