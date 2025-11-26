Corrida da ACI acontece dia 13 de dezembro na Praia Formosa, em Aracaju

Primeira edição do evento celebra integração, saúde e valorização dos corretores de imóveis sergipanos

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) realiza no dia 13 de dezembro a primeira edição da Corrida dos Corretores de Imóveis de Sergipe, evento que promete reunir profissionais do setor, familiares e amantes da corrida de rua no Calçadão da Praia Formosa, em Aracaju. A largada está marcada para às 16h com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km.

De acordo com o presidente da ACI/SE, Anderson Ramos, o evento marca um novo momento para a categoria e reforça o compromisso da associação com o bem-estar e a valorização dos corretores, além de incentivar a prática esportiva e a integração entre os profissionais. “A corrida é uma celebração da profissão, do espírito de união e da importância de cuidar da saúde. Também representa uma oportunidade de confraternização e motivação para os corretores de imóveis, ampliando a visibilidade da categoria no desenvolvimento de Sergipe”, afirma.

A corrida é aberta ao público e contará com categorias Geral, Corretores e PCD, nas versões masculina e feminina. Todos os participantes receberão medalha finisher, e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus e brindes especiais.

O período de inscrições segue até o dia 30 de novembro pelo site www.inscricoes.run. O valor é R$ 100, com desconto de 50% para corretores associados à ACI/SE. Idosos também têm desconto de 50% (cupom IDOSO50), e pessoas com deficiência (PCDs) podem se inscrever presencialmente mediante agendamento pelo WhatsApp (79) 98106-3040. Os dez primeiros PCDs de baixa renda inscritos via CadÚnico terão isenção da taxa.

A Corrida dos Corretores de Imóveis de Sergipe conta com o apoio de empresas como Construtora Celi, Lucci Incorporações, Valor Imobiliária, MRV, Rede Imob, Corretora Denia Matos, Construtora Stanza, Alfama Cursos, Fontes Correspondentes Bancários, Cred Prime e Banese, além da Porto Seguro, seguradora oficial do evento.

Texto e foto NV Assessoria