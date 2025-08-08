CORRIDA DA ADVOCACIA: SMTT ALTERA TRÂNSITO NA AVENIDA IVO DO PRADO TEMPORARIAMENTE NESTE SÁBADO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado, 9, haverá alterações no tráfego da Avenida Ivo do Prado devido à realização da 13ª Corrida da Advocacia e da 8ª Corrida Kids.

A pista no sentido Centro (margem do Rio Sergipe) será temporariamente bloqueada das 14h às 22h. Já no sentido Praias, haverá interdição no trecho em frente à sede da OAB, entre as ruas Campos e Duque de Caxias.

Para garantir a segurança dos participantes e assegurar a fluidez do trânsito, a SMTT mobilizará um efetivo de 12 agentes e seis viaturas, que estarão distribuídos em pontos estratégicos ao longo do percurso.

O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, orienta os condutores a redobrarem a atenção ao circularem pela região e recomenda o uso de rotas alternativas, especialmente para quem trafega no sentido Centro. “Nossa orientação é que os motoristas utilizem as vias internas da cidade para evitar congestionamentos. Já para quem segue no sentido Praias, a recomendação é utilizar a rua Campos, seguir pela Monsenhor Silveira, depois pela avenida Augusto Maynard e, em seguida, retornar à avenida Beira-Mar”, explica o coordenador.

Transporte Coletivo

O transporte coletivo também passará por mudanças neste sábado, as linhas que circulam pela Avenida Ivo do Prado no sentido Centro irão fazer o desvio nas imediações da OAB, os ônibus deverão acessar a rua Campos em seguida à esquerda na rua Monsenhor Silveira acessando a Avenida Augusto Maynard retornando o seu roteiro. Seguindo no sentido Praias, as linhas terão mudanças específicas.

LINHA:

709 – Dia / Centro – Via Clínicas

DESVIO:

Av. Anísio Azevedo, Rua Cedro, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Rua Divina Pastora, Terminal do Centro.

001- Augusto Franco / Bugio

002 – Fernando Collor / Dia

005 – Maracaju / Dia

DESVIO:

Barão de Maruim, Santa Luzia, Rua Riachuelo, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Rua Apulcro Mota, Av. Simeão Sobral, Terminal do Mercado.

LINHA:

200-1 Circ. Indústria e Comércio. 01

DESVIO:

Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Rua Divina Pastora, Rua Apulcro Mota, Av. Simeão Sobral, Terminal do Mercado.

LINHAS

031 – Eduardo Gomes / Centro

032-1 Tijuquinha / Osvaldo Aranha 01

032-2 Tijuquinha / Osvaldo Aranha 02

715 – Tijuquinha / Desembargador Maynard

720 – Unit / Centro – Via Jardins

DESVIO:

Barão de Maruim, Santa Luzia, Rua Riachuelo, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Rua Divina Pastora, Terminal do Centro.

LINHAS:

003 – João Alves / Orlando Dantas

008 – Porto Sul / B. Industria

051 – Atalaia / Centro

007 – Fernando Collor / Atalaia

004 – Santa Maria / Mercado

701 – Jardim Atlântico / Mercado

702 – Augusto Franco / Beira Mar

DESVIO:

Av. 13 de Julho, Av. Francisco Porto, Av. Acrísio Cruz, Rua Cedro, Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha, Rua Apulcro Mota, Av. Simeão Sobral, Terminal do Mercado.

Foto: Ascom/SMTT