Corrida de rua altera trânsito na Avenida Ivo do Prado neste sábado, 23

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju comunica que, neste sábado, 23, o tráfego na avenida Ivo do Prado, no sentido praias/Centro, estará temporariamente interditado entre 14h e 18h, em virtude da realização de uma corrida de rua.

A largada da competição ocorrerá na praça do Mini-Golf, com o percurso seguindo até a entrada da Orlinha do bairro Industrial, retornando pela mesma via. Durante o evento, os acessos à avenida Ivo do Prado, avenida Augusto Maynard, travessa Benjamin Constant e avenida Barão de Maruim, no sentido Centro, estarão totalmente bloqueados.

Os motoristas que trafegam pela avenida Ivo do Prado, no sentido Centro/praias, deverão realizar o desvio à direita, na rua Campos. Já os condutores que seguem no sentido praias/Centro serão redirecionados pela avenida Augusto Maynard.

Agentes de trânsito da SMTT estarão estrategicamente posicionados ao longo do percurso para realizar os bloqueios necessários e orientar os motoristas. O coordenador de trânsito da SMTT, Erbert Zuzarte, reforça a importância da atenção redobrada por parte dos condutores ao passarem pela Avenida Ivo do Prado, recomendando especial cuidado com as sinalizações temporárias.

Transporte

Por conta desse evento, algumas linhas de ônibus sofrerão alteração de itinerário das seguintes linhas de ônibus:

001–Augusto Franco / Bugio · 002–Fernando Collor / D.I.A.

003–João Alves / Orlando Dantas

004–Santa Maria / Mercado

005–Maracaju / D.I.A.

007–Fernando Collor /Atalaia

008–Porto Sul / Bairro Industrial

031–Eduardo Gomes/ Centro via Desembargador Maynard

032-1–Tijuquinha / Centro 01 via OsvaldoAranha

032-2–Tijuquinha / Centro 02 via OsvaldoAranha

033–Terminal Rodoviário / Desembargador Maynard

021-Barra dos Coqueiros / Centro

051–Atalaia / Centro

061–Marcos Freire I e III / Centro

200CIC1–Circular Indústria e Comércio 01

200CIC2–Circular Indústria e Comércio 02

701–JardimAtlântico / Mercado via Shopping Riomar

702–Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

709–D.I.A. / Centro via Clínicas

715–Tijuquinha / Centro via Desembargador Maynard Trecho: av. Ivo do Prado– Terminal Centro (linhas: 051 e 702)

Itinerário: av. Beira Mar, av. Augusto Maynard, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, largo Esperanto, travessa João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

Trecho: av. Ivo do Prado– Terminal Mercado (linhas: 003, 004, 007, 008 e 701)

Itinerário: av. Beira Mar, av. Augusto Maynard, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, largo Esperanto, rua Apulcro Mota, av. Antônio Cabral, av. Simeão Sobral, Terminal Mercado. Trecho: av. Augusto Maynard– Terminal Centro (linha: 709)

Itinerário: av. Augusto Maynard, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, largo Esperanto, travessa João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro. Trecho: av. Augusto Maynard– Terminal Mercado (linha: 200 CIC1)

Itinerário: av. Augusto Maynard, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, largo Esperanto, rua Apulcro Mota, av. Antônio Cabral, av. Simeão Sobral, Terminal Mercado. Trecho: av. Barão de Maruim– Terminal Centro (linhas: 031, 032-2, 032-2, 033 e 715)

Itinerário: av. Barão de Maruim, rua Dom José Thomaz, rua Senador Rollemberg, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, travessa João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro. Trecho: av. Barão de Maruim– Terminal Mercado (linhas: 001, 002, 005, 021 e 061)

Itinerário: av. Barão de Maruim, rua Santa Luzia, Rua Riachuelo, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, largo Esperanto, rua Apulcro Mota, av. Antônio Cabral, av. Simeão Sobral, Terminal Mercado. Trecho: av. Ivo do Prado– av. Beira Mar (linhas: 003, 004, 007, 008, 051, 701 e 702)

Itinerário: av. Ivo do Prado, rua Campos, rua Santa Luzia, av. Augusto Maynard, av. Beira Mar. Trecho: av. Ivo do Prado–av.Augusto Maynard (linhas: 200 CIC2 e 709)

Itinerário: av. Ivo do Prado, rua Campos, rua Santa Luzia, rua Guilhermino Rezende.

Ascom SMTT