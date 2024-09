Corrida de rua altera trânsito na Orla da Atalaia neste domingo

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que neste domingo (1º) o trânsito da capital será alterado na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, em Aracaju, devido à realização de uma corrida de rua.

De acordo com o SMTT, o trânsito na via será alterado a partir das 4h no sentido praias/Centro, da Passarela do Caranguejo até o retorno do Oceanário. Os participantes seguirão em meia pista, no sentido Centro/praias, até a avenida Inácio Barbosa. O trânsito será liberado às 10h.

Os motoristas que estiverem no sentido Centro/praias da avenida, serão desviados pela rua Deputado Clóvis Rollemberg. Conforme os atletas forem passando, o trânsito será liberado gradualmente.

A SMTT fará bloqueios temporários na avenida Santos Dumont e também nas ruas que dão acesso à Orla.

Foto SMTT