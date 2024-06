Corrida de rua altera trânsito na Orla da Atalaia neste domingo

O trânsito na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será alterado neste domingo (16), a partir das 5h, devido à realização de uma corrida de rua.

O fluxo no sentido praias/Centro ficará interrompido da Passarela do Caranguejo até o retorno do Farol. O trânsito será liberado às 11h.

Já no sentido oposto, Centro/praias, os motoristas serão desviados pela rua Deputado Clóvis Rollemberg. Conforme os atletas forem passando, o trânsito será liberado gradualmente.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju recomenda aos condutores que busquem rotas alternativas e fiquem atentos às sinalizações e orientações dos agentes da SMTT.

Durante o evento haverá também alteração do itinerário de algumas linhas de ônibus que circulam na região, somente no sentido Sul/Norte:

Linhas:

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

051 – Atalaia / Centro

100 CS2 – Circular Shoppings 02

600 CP1 – Circular Praias 01

600 CP2 – Circular Praias 02

Itinerário:

Os ônibus das linhas 008, 051 e 100 CS2, após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão pela avenida Rotary e entrarão na Rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos;

Os ônibus da linha 600 CP1, ao saírem do Terminal Zona Sul, deverão seguir pelas

avenidas Rotary, Santos Dumont, Rua Deputado Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, Rodovia dos Náufragos, até o Mosqueiro;

Já para os ônibus da linha 600 CP2, esses não poderão seguir pela avenida Inácio Barbosa, devendo voltar pela Rodovia dos Náufragos até o Terminal Zona Sul.

Foto: Ascom/SMTT