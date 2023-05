Corrida de rua altera trânsito na Orla da Atalaia neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que neste sábado, 13, o trânsito na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, será parcialmente bloqueado a partir das 17h, devido a uma corrida de rua.

O retorno da Passarela do Caranguejo, que dá acesso ao estacionamento da Cinelândia, ficará bloqueado no sentido Centro/praias, para a passagem dos corredores que irão em direção a rodovia Inácio Barbosa. Já o trânsito no sentido praias/Centro, após o retorno dos Bombeiros, estará livre.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, explica que durante toda a corrida, agentes de trânsito estarão na região fazendo os bloqueios e monitorando o trânsito. “Os bloqueios começam às 17h e a previsão é que até às 22h a via esteja totalmente liberada. Teremos agentes na localidade e é importante os condutores ficarem atentos às sinalizações” disse.

Desvios

Os condutores que vêm na Santos Dumont, no sentido Centro/praias, e desejam acessar as praias terão que utilizar a rua Deputado Clóvis Rollemberg e em seguida, a avenida Melício Machado. A rodovia Inácio Barbosa, a partir do antigo Hotel Parque dos Coqueiros, estará bloqueada pela Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) por conta da corrida.

