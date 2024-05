Corrida de rua altera o trânsito no Centro de Aracaju neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado, 18, algumas vias que ligam a zona Sul ao Centro da cidade terão alterações no trânsito a partir das 14h, devido à realização de uma corrida de rua.

As avenidas Barão de Maruim, Ivo do Prado e Pedro Calazans, e as ruas Itabaiana, João Pessoa, Geru, Itabaianinha e Laranjeiras ficarão em meia pista. As ruas Capela e Propriá serão bloqueadas, temporariamente. Agentes da SMTT estarão nas regiões, fazendo as interdições e orientando os condutores. A previsão é que o trânsito seja liberado às 19h.

Ônibus

Durante o evento haverá também alteração de itinerário em algumas linhas de ônibus que passam por essas vias. São elas:

021 – Barra dos Coqueiros / Centro ; 031 – Eduardo Gomes / Centro via Desembargador Maynard; 032-1 – Tijuquinha / Centro 01 via Osvaldo Aranha; 032-2 – Tijuquinha / Centro 02 via Osvaldo Aranha; 033 – Terminal Rodoviário / Centro via Desembargador Maynard; 034 – Terminal Rodoviário / Centro via Lourival Batista; 051 – Atalaia / Centro; 061 – Marcos Freire I e III / Centro; 703 – Augusto Franco / Centro via Siqueira Campos; 710 – Veneza / Centro via D.E.R; 715 – Tijuquinha / Centro via Desembargador Maynard.

Linhas: 031, 033 e 715

Itinerário: Terminal Centro, rua Capela, rua Geru, praça General Valadão, canaleta da avenida Rio Branco, avenida Ivo do Prado, avenida Barão de Maruim.

Linha: 051

Itinerário: Terminal Centro, rua Capela, rua Geru, praça General Valadão, canaleta da avenida Rio Branco, avenida Ivo do Prado.

Linhas: 021 e 061

Itinerário: Terminal Centro, rua Capela, rua Geru, Largo Esperanto, rua Apulcro Mota, avenida Antônio Cabral, avenida Simeão Sobral, Terminal Mercado.

Linhas: 032-1, 032-2, 034, 703 e 710

Itinerário: rua Laranjeiras, avenida Engº Gentil Tavares, avenida Coelho e Campos, avenida Dr. Carlos Firpo, avenida Mamede Paes Mendonça (antiga 7 de Setembro), rua Santo Amaro, Terminal Centro.

