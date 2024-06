Corrida de rua “Energisa Electric Run” será no dia 7 de setembro

Uma das mais tradicionais etapas do calendário de corridas de rua sergipano, a “Energisa Electric Run” abriu, oficialmente, o período de inscrições de atletas para a edição 2024. Com largada marcada para às 18h do dia 07 de setembro, no Parque da Sementeira, o evento será disputado em três distâncias (2.5, 5 e 10km). A temática da corrida noturna é futurista com diversas surpresas para os atletas com direito a muitos leds e neons. Será uma verdadeira corrida brilhante e fluorescente pelas ruas da cidade com uma energia incrível.

O evento será realizado pela Speed Produções. A parceria da Speed com a Energisa já vem desde 2019 com a companhia elétrica sendo âncora da terceira maior prova da produtora atualmente.

São três opções de kit, começando com o Quero Correr, que conta com sacola, medalha, número de peito, chip descartável, lanche e hidratação; o Completo, que inclui, também, uma camisa dry-fit, e o exclusivo para Funcionários Energisa, que mantém os mesmos itens do kit anterior. O lote promocional estará disponível até 31 de maio (com exceção do kit para funcionários Energisa, que vai até 26 de agosto) e mais informações sobre a entrega serão divulgadas em breve. No momento da retirada, cada atleta deverá conferir seus dados e números cadastrais.

Seguindo a determinação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a idade mínima para participação da corrida é de 14 anos, com limite de distância de até 5km. Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor, com exceção de lotes promocionais, relâmpagos e as escuras.

Em caso de dúvidas sobre a corrida enviar e-mail para atendimento@speedproducoes.com.br , WhatsApp (79)99888-1760 ou busque por @speedproducoesoficial no Instagram. Link para inscrição: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-energisa-electric-run-2024-48934

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing