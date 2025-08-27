Corrida do Fogo Simbólico abrirá Semana da Pátria na próxima segunda-feira

Sergipe se prepara para dar início às comemorações da Semana da Pátria 2025, período marcado por homenagens aos 203 anos de Independência do Brasil e ao espírito de cidadania. A programação oficial, organizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), começará na próxima segunda-feira, dia 1°, às 7h, com a 88ª edição da Corrida do Fogo Simbólico na Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju, ocorrida por via aérea, com a presença da Aeronáutica; fluvial, pelo leito do Rio Sergipe, com a Marinha; e terrestre, com a participação do 28° Batalhão de Caçadores e outras instituições militares.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o período desperta o sentimento de patriotismo, pertencimento e civismo. “Realizamos os seis ensaios públicos de bandas marciais ao longo do mês de agosto e, no dia 1º, abriremos as festividades com a tradicional Corrida do Fogo Simbólico. O desfile cívico-militar de 2024 ocorreu dentro do planejado, respeitando horários e, na edição de 2025, também queremos que tudo aconteça de acordo com o elaborado pela comissão”, destaca.

A Corrida com a Tocha do Fogo Simbólico será feita pelas Forças Armadas, saindo da Ponte do Imperador com destino ao Pier da Marinha, na avenida Ivo do Prado. A tocha retornará com a Cavalaria do Exército à Ponte do Imperador, onde será entregue a alunos da rede pública estadual para revezamento até o palanque instalado na Praça Fausto Cardoso, finalizando com o acendimento da Pira. O evento também contará com a participação da SecBanda, banda da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O ato simbólico dará início a uma semana repleta de eventos que culminarão com o desfile cívico de 7 de Setembro, a partir das 7h, na avenida Barão de Maruim, com a presença de mais de quatro mil participantes entre representações das Forças Armadas, escolas da rede pública estadual, rede pública municipal, rede particular e entidades comunitárias, demonstrando o envolvimento de toda a comunidade educacional em torno do fortalecimento da educação como base para um futuro de avanços.

Ao longo da semana, até o dia 7, data de comemoração oficial pela Independência do Brasil, uma série de atividades cívicas, culturais e educativas será realizada em todo o estado, com o objetivo de reforçar o sentimento de patriotismo e relembrar a importância da independência do país, especialmente nas escolas da rede pública estadual de ensino. Entre elas, destacam-se rodas de conversa, exposições e palestras sobre a importância do civismo na formação das crianças e jovens.

A Semana da Pátria celebrada em Sergipe conta com a realização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), com apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Secretaria de Estado da Saúde (SES), Polícia Militar do Estado de Sergipe, Corpo de Bombeiros Militar, 28º Batalhão de Caçadores – Batalhão Campo Grande, Marinha do Brasil, Aeronáutica, Grupamento Tático Aéreo (GTA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT Aracaju), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb Aracaju), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb Aracaju).

Foto: Maria Odília