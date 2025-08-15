Corrida do GBarbosa na Orla, beneficiará a creche Almir do Picolé

4 mil kg de alimentos não perecíveis doados pelos atletas beneficiarão 80 famílias apoiadas pela instituição

No próximo dia 24 de agosto, às 6h30, dois mil atletas participarão da primeira corrida de rua do GBarbosa na Orla de Atalaia. Sucesso de adesão, pois as inscrições já estão encerradas, o aniversário de 70 anos da rede será marcado por uma ode à saúde e à responsabilidade social.

Através da iniciativa do Instituto Cencosud Sustentabilidade, os atletas que realizaram a inscrição solidária, com doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, auxiliarão a creche Almir do Picolé, instituição que receberá cerca de 4 mil kg um dia após a corrida.

Almir do Picolé também participará da corrida em gratidão aos esportistas que beneficiarão diretamente 80 crianças e as famílias apoiadas pela creche.

Além disso, durante todo o trajeto da corrida haverá coleta seletiva com identificação de lixeiras e sacos coloridos para a separação correta dos resíduos. A Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju – CARE receberá o material e fará o devido tratamento dos materiais recicláveis.

Entrega dos kits

A entrega dos kits acontecerá nos dias 22 e 23/08, das 8h às 20h, na loja GBarbosa Luzia, na rua Ministro Nelson Hungria, nº 155. Os kits dos atletas serão completos com sacochila, chip com número de peito e diversos produtos das marcas patrocinadoras e apoiadoras da corrida.

Para o dia 24, os atletas poderão participar de aula de alongamento e aquecimento antes da largada. Um café da manhã saudável estará a postos ao término da prova com diversas opções de frutas e degustações das marcas patrocinadoras, além de um show da cantora Maysa Reis.

Texto: Shirley Vidal