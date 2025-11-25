Corrida Electric Run acontece neste sábado na Orla de Atalaia, em Aracaju

Kits podem ser retirados nos dias 26 e 27 de novembro

A Energisa Electric Run será realizada neste sábado (29) na praia da Cinelândia, na Orla de Atalaia, com largada marcada para às 18h. O evento que reunirá 2,5 mil atletas é organizado pela Speed Produções com a parceria da Energisa Sergipe.

“É uma alegria apoiar mais uma edição dessa corrida que já faz parte do calendário esportivo sergipano e acontece desde 2019. Queremos incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos únicos para todos os participantes. Contamos com a energia de cada atleta neste sábado”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a prova oferecerá premiação para os três primeiros colocados, além de troféus, brindes e sorteios promovidos pelos patrocinadores. Após a corrida, os participantes poderão aproveitar atividades como recovery esportivo, dança, atrações musicais ao vivo, apresentações artísticas, estandes de parceiros e espaços interativos.

Retirada do Kit

A retirada dos kits acontecerá exclusivamente nos dias 27 e 28 de novembro, das 09h às 22h, no estacionamento do Shopping Riomar – Piso L2. Para retirada por terceiros, será necessário apresentar autorização por escrito. Não haverá entrega em outros dias nem no local da prova.

Texto e foto Adriana Freitas