Corrida Eletric Run será realizada neste sábado na Orla de Atalaia

Evento conta com a parceria da Energisa desde 2019

A corrida Energisa Eletric Run acontece neste sábado, 7, na praia da Cinelândia na Orla de Atalaia com largada às 18h. A corrida noturna reunirá mais de 2 mil atletas. O evento é organizado pela Speed com a parceria da Energisa desde 2019.

“Estamos apoiando mais uma edição dessa corrida de rua que é muito esperada. O objetivo é conectar as pessoas com um estilo de vida saudável, por meio dessa experiência que a corrida proporciona. Aguardamos todos os atletas com muita energia neste sábado”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

A entrega dos kits da corrida acontecerá somente nos dias 5 e 6 de setembro das 10h às 19h, na Casa Esportiva, localizada na Avenida Francisco Porto. Os kits não serão entregues em outros dias ou no local da prova e para retirada em nome de terceiros é necessário autorização por escrito.

Com percursos de 2,5km, 5km e 10km, a corrida contará com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, além de troféus, brindes e sorteios realizados pelos patrocinadores. O pós-corrida contará com recovery esportivo, dança, atrações musicais ao vivo, apresentações artísticas, estandes de parceiros, área de alimentação e espaços interativos.

Em caso de dúvidas sobre a corrida, enviar e-mail para atendimento@speedproducoes.com.br, WhatsApp (79)99888-1760 ou busque por @speedproducoesoficial no Instagram.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas