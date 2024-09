Corridas de rua alteram trânsito na avenida Beira Mar no final de semana

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste final de semana, o trânsito na região da avenida Beira Mar será alterado por conta da realização de eventos esportivos. No sábado, 28, o trânsito na avenida, no sentido praias/Centro, será bloqueado às 14h nas imediações da Praia Formosa, seguindo pela avenida Ivo do Prado até o espaço Zé Peixe.

Os condutores com destino ao centro da cidade, serão desviados para a avenida Anísio Azevedo. A previsão é que o fluxo seja normalizado às 19h.

Domingo

Já no domingo, 29, o trânsito nas avenidas Jornalista Santos Santana e Beira Mar, no sentido praias/Centro, estará bloqueado a partir das 4h30, até o antigo Palácio de Veraneio. O trânsito será liberado às 9h.

A SMTT recomenda aos condutores que busquem rotas alternativas e fiquem atentos às sinalizações e orientações dos agentes de trânsito do órgão.

Transporte Público

Durante as competições haverá alteração no itinerário de algumas linhas de ônibus. As seguintes linhas que circulam pela região da avenida Beira Mar terão seus itinerários alterados:

051 – Atalaia/Centro; 701 – Jardim Atlântico/Centro; 702 – Augusto Franco/Beira Mar e 717 – Mosqueiro/Centro.

Os ônibus seguirão pelas avenidas Francisco Porto, Acrísio Cruz, rua Cedro, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, Largo Esperanto, travessa João Quintiliano da Fonseca e Terminal do Centro.

Já as linhas 003 – João Alves/Orlando Dantas; 004 – Santa Maria/Mercado; 007 – Fernando Collor/Atalaia; 008 – Porto Sul/B. Industrial, no sentido avenida Beira Mar – Mercado, farão o mesmo trajeto até o Largo Esperanto e depois seguirão pela rua Apulcro Mota, avenida Antônio Cabral, chegando ao Terminal do Mercado.

Os ônibus das linhas 031 – Eduardo Gomes/Des. Maynard; 032-1 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha 01; 033 – T. Rodoviário/Des. Maynard e 715 – Tijuquinha/Des. Maynard irão pela avenida Barão de Maruim, ruas Santa Luzia, Riachuelo, Itabaiana, Itabaianinha, travessa João Quintiliano da Fonseca e Terminal do Centro.

Fonte e foto SMTT