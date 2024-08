Cortejo do Aldeia Sesc de Artes reunirá cerca de 600 brincantes em Aracaju

Cerca de 600 brincantes vão participar do ‘Cortejo Folclórico Pisa Maneiro, Folias e Outras Danças’, que acontecerá no dia 23 de agosto, no Centro de Aracaju (SE).

A concentração será a partir das 15h, no estacionamento dos mercados municipais. De lá, os quase 30 grupos de tradição percorrerão o Calçadão da Rua João Pessoa até a Praça Fausto Cardoso, onde acontecerão apresentações culturais e shows de Sena, Chiko Queiroga e Antônio Rogério.

O cortejo faz parte da programação do Aldeia Sesc de Artes, iniciativa que estimula a produção da cultura de tradição, música, dança, artes visuais, circo, teatro, literatura e cinema.

“É maravilhoso ver de perto a arte do nosso estado pulsando no coração da capital. É uma oportunidade de a população conhecer a nossa riqueza cultural de forma totalmente gratuita. E o Sesc fica feliz em fomentar, há tantos anos, os grupos de tradição de Sergipe”, destacou a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias.

O Aldeia Sesc de Artes estimula a produção da cultura de tradição, música, dança e outras manifestações artísticas e tem apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), presidida por Marcos Andrade.

Texto Marina Fontenele – Comunicação Sesc/Se

Foto: André Moreira – arquivo Sesc