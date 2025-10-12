CRA-SE abre inscrições para 1 º Seminário de Gestão e Governança Pública

Nesta sexta-feira, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) iniciou as inscrições para o 1º Seminário de Gestão e Governança Pública. O evento, que faz parte da comemoração alusiva aos 60 anos da regulamentação do administrador no Brasil, acontecerá nos dias 04 e 05 de novembro, no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE) e tem como objetivo evidenciar os avanços alcançados no estado por meio de boas práticas de gestão.

As inscrições estão disponíveis por meio da plataforma Sympla no endereço https://www.sympla.com.br/evento/seminario-de-gestao-e-governanca/31408. As vagas são limitadas.

A programação contará com temas que exaltem as boas práticas de gestão pública e governança em Sergipe, valorizando a posição estratégica do administrador na condução das políticas públicas do estado. Serão realizadas conferências, painéis técnicos, talk show, comenda a algumas autoridades e premiação aos municípios que se destacaram no Índice de Governança Municipal (IGM).

O SGGP conta com a parceria do Tribunal de Contas do Estado, que será o anfitrião do evento, a Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), do Governo do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE).

Ascom CRA-SE