CRA-SE abre inscrições para sorteio de vagas para curso de MBA em Governança Pública

O Conselho Regional de Administração de Sergipe abre período de inscrições para sorteio de 10 vagas para curso de Pós-Graduação MBA em Governança Pública, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e chancelado pela Universidade Federal de Sergipe. O início das aulas está marcado para o final do mês de março.

A inscrição deverá ser enviada entre os dias 26 de fevereiro até 2 de março de 2025 para o e-mail atendimento@crase.org.br ou pessoalmente na sede do conselho, localizada na Rua Senador Rolemberg. Nº 513, Bairro São José, Aracaju-SE, contendo Carteira Profissional de inscrição no CRA-SE; Documento de identificação com foto; E comprovante de adimplemento das anuidades do CRA-SE.

O sorteio acontecerá no dia 7 de março de 2025, às 11h, em evento público no auditório do CRA-SE, com a presença dos inscritos, representantes do conselho e transmitido pelo Instagram do CRA-SE ( @crasergipe ).

Os contemplados terão uma bolsa de 50% na mensalidade do curso. A MBA terá a duração de 12 meses e as aulas acontecerão quinzenalmente no auditório do TCE, sempre as sextas-feiras e nos sábados.

Inscrição

Período: 26/02 à 02/03/25

On-line: atendimento@crase.org.br

Presencial: Rua Senador Rolemberg. Nº 513, Bairro São José, Aracaju-SE

Sorteio

Data: 07/03/25, às 11h

Instagram do CRA-SE ( @crasergipe )

Requisitos

Está adimplente e com a anuidade 2025 paga.

Vagas:

5 vagas para registrados com anuidade 2025 pagas

5 vagas para conselheiros, colaboradores e funcionários do CRA-SE

Ascom CRA-SE