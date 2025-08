CRA-SE apresenta resultado positivo nas contas no biênio 2023/2024

O Conselho Regional de Administração de Sergipe segue demonstrando compromisso com a gestão responsável e eficiente dos recursos públicos. De acordo com dados da autarquia referentes ao biênio 2023/2024, o CRA-SE registrou um aumento de 15% na receita e uma redução de 5% nas despesas, resultado de um planejamento estratégico bem executado.

O equilíbrio financeiro gerou um crescimento real de 20% nas contas do CRA-SE, consolidando a instituição como exemplo de boa governança no sistema dos Conselhos Regionais.

Outro destaque foi a atuação do setor de cobrança, que trabalhou de forma intensiva para reduzir a inadimplência de pessoas físicas e jurídicas, que caiu de 82% para 69%. A autarquia também registrou saldo positivo no número de novos registrados, reforçando sua relevância entre os profissionais da Administração.

Segundo o presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes, os resultados refletem uma gestão comprometida com os princípios da Administração. “O CRA Sergipe está em constante crescimento, sendo uma autarquia que aplica na prática os fundamentos da boa gestão. Os números comprovam isso: aumento de receita, redução de despesas, sustentabilidade e eficiência operacional. Também investimos na modernização da estrutura, com uso de energia solar e redução do consumo de papel”, afirmou.

Ascom CRA-SE