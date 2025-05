CRA-SE coloca corpo técnico a disposição de oficina incendiada em Aracaju

Após um incêndio de grandes proporções atingir a oficina Divina Car Soluções no último último sábado, 3, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) colocou seu corpo técnico e institucional a disposição do empreendedor que teve seu meio de sobrevivência devastado. A empresa fica localizada no bairro Orlando Dantas, em Aracaju.

O presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes, junto com o vice-presidente, Adm. Renan Tavares, estiveram no local e afirmaram que o conselho está colocando à disposição sua equipe técnica e sua capacidade de gestão para planejar e gerir os recursos arrecadados na reconstrução da empresa, que teve um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil.

“Estamos aqui para dar suporte técnico e fazer o que temos de melhor: oferecer nossa mão de obra e capacidade de gestão. Vamos disponibilizar nosso corpo técnico e também tentar mobilizar nossos registrados, pessoas físicas e jurídicas, para ajudar esse empresário a se reerguer”, declarou Gildson.

O CRA-SE também criará uma campanha de arrecadação de fundos junto aos registrados, como forma de solidariedade e apoio à retomada das atividades da oficina. O incêndio causou comoção em torno do caso e mobilizou diversos nomes da sociedade sergipana, como os influenciadores Agamenon Almeida Filho (Agabas) e Carlos Maynard (Pokas) que se uniram à campanha, ajudando a divulgar um Pix solidário destinado à arrecadação de recursos para reconstrução do negócio.

Em suas redes sociais, o empreendedor conhecido como Tico fez um apelo comovente. “Ver tudo virar cinzas do dia para a noite é devastador. Criamos essa vaquinha para tentar juntar recursos e ajudar a recomeçar. Qualquer valor, por menor que seja, já é uma grande ajuda. Se não puder contribuir com dinheiro, pedimos que compartilhe. Vamos juntos ajudar a reconstruir esse sonho.”

A chave Pix solidária é: 79 99979-9442, no Banco PicPay, em nome de Kelbert Gouveia Falcão.

Ascom CRA-SE