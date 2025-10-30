CRA-SE concederá Medalha 60 Anos da Administração a Laércio Oliveira e a Gibran Ramos

Na próxima sexta-feira, 31, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) irá conceder a Medalha 60 Anos da Administração ao senador Laércio Oliveira e ao diretor técnico do Sergipetec, Gibran Ramos Boaventura. A honraria faz parte do Jubileu de Diamante da profissão e tem homenageado personalidades que se destacaram e contribuíram para a área.

O senador Laércio Oliveira é formado em Administração, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e possui relevantes serviços prestados na área, além de ser um defensor das pautas visando o desenvolvimento econômico, social e administrativo no Senado Federal, por meio do seu mandato.

Gibran Ramos, que também será agraciado com a medalha, é administrador de empresas, especializado em Planejamento, Organização e Recursos Humanos e possui uma vasta experiência, tanto no setor público quanto no privado.Também é ex-diretor de Novos Negócios da Codise, onde realizou um brilhante trabalho durante sua passagem e deixou um legado na atração de investimentos industriais.

Ascom CRA-SE