CRA de Sergipe empossa novos conselheiros e elege nova diretoria

O Conselho Regional de Administração de Sergipe empossou seis novos conselheiros e elegeu a nova diretoria que comandará a autarquia no biênio 2025/2026 na manhã desta quarta-feira, 8. Por unanimidade, o administrador Gildson Mendes foi eleito o presidente, tendo o Adm. Renan Tavares como vice-presidente.

A composição ainda conta com o diretor Administrativo e Financeiro, Adm. Carlos Eloy Filho; o vice-diretor Administrativo e Financeiro, Adm. Diego de Oliveira; o diretor de Fiscalização, Adm. Sidney Vasconcelos; o vice-diretora de Fiscalização, Admª. Joelina Santana da Silva; o diretor de Formação Profissional, Adm. Marco Gonçalves; e o vice-diretor de Formação Profissional, Adm. Fabrízio Silvestre.

Os novos conselheiros efetivos serão: Admª. Joelina Santana da Silva, Adm. Brenno Luiz Ribeiro Barreto e Adm. Marco Antônio Gonçalves Oliveira. Os conselheiros suplentes serão: Admª. Carla Cristina de Lima Santos, Adm. Fabrízio Pereira Dantas Silvestre e Adm. Anderson Santana Santos. Os administradores exercerão o mandato durante o quadriênio 2025/2028.

No discurso de despedida durante a posse dos novos conselheiros, o presidente do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho, destacou os avanços de sua gestão. “Nos últimos dois anos o CRA-SE avançou muito e bateu recorde de arrecadação, atingindo o ápice em dezembro de 2024, onde alcançamos os melhores números da história. Além disso, diminuímos as despesas, mostrando que estamos com as contas equilibradas”.

Na oportunidade também foram formadas três comissões permanentes do CRA-SE. Confiram a composição:

Comissão Permanente de Tomada de Contas

Adm. Marcelo Menezes Barreto

Adm. José Morais Monteiro

Adm. Flávio Henrique Barros Andrade

Comissão Permanente de Licitação

Admª. Joelina Santana da Silva

Adm. Jamson da Silva Santos

Adm. Anderson Santana Santos

Comissão Permanente Eleitoral

Adm. Diego de Oliveira Santos

Adm. Brenno Luiz Ribeiro Barreto

Adm. Fabrízio Pereira Dantas Silvestre

Texto e foto Danilo Cardoso