CRA-SE marca presença no Workshop IAcelere sobre Inteligência Artificial

Nesta quarta-feira, 28, o conselheiro do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Marcelo Lucas, participou do Workshop IAcelere, evento que destacou como o uso da Inteligência Artificial (IA) pode transformar a atuação dos administradores e impulsionar a eficiência nos negócios. O CRA-SE foi uma das instituições apoiadoras da iniciativa.

Com foco na aplicação prática da IA na Administração, o workshop foi conduzido pelo administrador e palestrante Franklin Saraiva, também registrado no CRA-SE, que definiu a atividade como uma verdadeira palestra-treinamento. “A Administração é uma das áreas mais impactadas pela Inteligência Artificial. Estima-se que cerca de 70% das operações administrativas podem ser otimizadas ou até mesmo substituídas com o uso de IA. Este curso foi pensado para capacitar os administradores a utilizarem a tecnologia no dia a dia de forma estratégica e eficiente”, destacou Franklin.

O apoio do CRA-SE ao evento reforça o compromisso da autarquia com a qualificação contínua dos profissionais de Administração, promovendo o acesso a tecnologias inovadoras que otimizam a tomada de decisões, aumentam a eficiência operacional e elevam a competitividade das organizações. Durante o workshop, os participantes refletiram sobre como a Inteligência Artificial está transformando a forma de planejar, gerir e liderar negócios em diversos setores da economia.

O administrador e conselheiro Marcelo Lucas é o mais novo membro da Comissão de Tomadas de Contas do CRA-SE, assume a vaga no lugar do Adm. Flávio Andrade.

Ascom CRA-SE