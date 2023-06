CRA-SE participa do Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs

O Conselho Regional de Administração de Sergipe marcou presença no Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, que aconteceu em Vitória-ES, nos dias 21 e 22 de junho. O presidente do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho, e o diretor Administrativo e Financeiro, Adm. Gildson Mendes, puderam debater propostas inovadoras que visam o fortalecimento da profissão.

Durante o encontro, os conselheiros sergipanos iniciaram as tratativas para a formalização de um Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Administração de Rondônia. No Fórum, presidentes, representantes das regionais e o Conselho Federal de Administração debateram assuntos de interesse da área.

De acordo com o presidente do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho, o termo com Rondônia irá contribuir com os administradores sergipanos. “Foram dois dias de muita pauta onde debatemos o futuro da nossa profissão. Na oportunidade, iniciamos as tratativas para formalizar um Termo de Cooperação com Rondônia”, comentou.

Pauta

Durante o Fórum dos Presidente os conselheiros puderam debater sobre a nova lei de licitação, analisar a minuta de Manual de Fiscalização do Sistema CFA/CRAs, conheceram o sistema CDL/SPC e acordo de cooperação técnica, dentre outros assuntos.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso