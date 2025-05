CRA-SE, PGE e TJSE retomam parceria para capacitação de administradores depositários

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) retomaram o diálogo para a formalização de uma parceria estratégica voltada à capacitação de profissionais da Administração para atuarem como administradores depositários.

A reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira, 15, e marca mais um passo importante na valorização da profissão e no fortalecimento da atuação técnica na gestão de empresas com débitos fiscais.

A proposta visa criar uma lista de administradores registrados no CRA-SE, aptos a assumir a gestão de empresas que estão com faturamento penhorado devido a dívidas fiscais com o Estado de Sergipe.

Segundo o diretor administrativo e financeiro do CRA-SE, Adm. Carlos Eloy Filho, os órgãos envolvidos farão uma revisão no Termo de Cooperação Técnica. “A parceria está bastante adiantada e será iniciada nos próximos dias. Vamos revisar e assinar os documentos e, em seguida, convidar os administradores registrados para participarem do curso de capacitação e iniciarem os trabalhos”, explicou.

O administrador ainda destacou a importância da iniciativa para o mercado de trabalho. “O Estado de Sergipe possui uma extensa lista de empresas com débitos fiscais e ações de penhora de faturamento. O que falta, muitas vezes, é apenas o profissional capacitado para conduzir o planejamento de recuperação financeira. Esse é um novo e promissor campo de atuação para os administradores”, completou Carlos Eloy Filho.

Ascom CRA-SE