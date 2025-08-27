CRA-SE realiza palestra para 30 municípios durante I Workshop sobre Alfabetização

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), membro efetivo do Pacto pela Educação, participou do I Workshop sobre Alfabetização: Diagnóstico e Oportunidades de Melhoria, realizado na última segunda-feira (25), na Escola de Contas (Escontas).

Representado pelo conselheiro Adm. Fabrizio Silvestre, o CRA-SE conduziu uma palestra acompanhada de dinâmicas práticas voltadas para a melhoria dos Índices de Governança Municipal (IGM), com foco em estratégias para fortalecer a política de alfabetização nos municípios sergipanos.

Durante sua apresentação, o administrador coordenou duas dinâmicas em grupo: A primeira voltada para o levantamento diagnóstico dos principais desafios enfrentados pelas prefeituras na política de alfabetização. A segunda destinada à elaboração inicial de um plano de ação individualizado, adaptado às realidades locais.

O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), pelo Ministério Público de Contas (MPC) e pelo Governo de Sergipe, e contou com a participação de representantes de 30 municípios sergipanos, entre eles: Aquidabã, Arauá, Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Lagarto, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Pedrinhas, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, Simão Dias e São Domingos.

