CRA-SE vai palestrar sobre Governança Pública para 30 municípios sergipanos

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), membro efetivo do Pacto pela Educação, liderado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), participará de mais uma importante ação voltada ao fortalecimento da gestão pública no Estado.

No próximo dia 25 de agosto, o conselheiro e coordenador do Grupo de Gestão Pública do CRA-SE, Adm. Fabrizio Silvestre, será facilitador de um Workshop de Governança Pública, destinado a gestores de 30 municípios sergipanos.

O objetivo da iniciativa é apoiar as administrações municipais na melhoria do Índice de Compromisso com a Alfabetização (ICA) e contribuir para o alcance das metas estabelecidas pelo TCE-SE. O workshop terá carga horária de 5 horas e reunirá cerca de 50 gestores públicos.

Além do TCE-SE e do CRA-SE, o pacto conta ainda com a participação do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), do Pacto pela Educação Sergipana e da Secretaria de Estado da Educação (SEED).

Para o administrador Fabrizio Silvestre, a ação reforça a importância da união de esforços para o avanço da educação básica em Sergipe. “O pacto é fundamental para a melhoria dos índices de alfabetização no Estado. O CRA-SE, como membro permanente, apoia essa iniciativa de forma concreta, indicando um administrador e conselheiro para contribuir diretamente com a capacitação dos gestores municipais”, destacou.

Ascom CRA-SE