CRAS Itinerante bate recorde de atendimentos na terceira edição realizada no Bugio

Com o objetivo de aproximar ainda mais os serviços do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da população, a terceira edição do Cras Itinerante foi realizada nesta sexta-feira, 18, no bairro Bugio, pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas). As duas primeiras edições aconteceram na Zona de Expansão de Aracaju.

Foram ofertados atendimentos para o Cadastro Único, Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), auxílios moradia, natalidade e mortalidade, além de oficinas profissionais, dinâmicas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz, oficina de pintura e desenho e apresentações culturais. Ainda, por meio de uma integração com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi ofertada vacinação.

“Nós, da Secretaria da Família e da Assistência Social, fazemos um trabalho focado no que a nossa prefeita Emília Corrêa fala, cuidar dos mais vulneráveis. O Cras Itinerante é isso, levar o serviço até aqueles que não têm condições de deslocamento até um Cras. Nosso objetivo é fazer com que essas famílias saiam de uma situação de vulnerabilidade social. Assim, continuaremos fazendo por outros bairros da nossa capital”, enfatizou a secretária da Semfas, Simone Valadares.

A dona de casa Elisângela dos Santos Gomes foi em busca de atualizar o CadÚnico e considerou a proximidade da realização do evento um facilitador para resolver sua demanda. “Já tinha um tempo que eu precisava atualizar meu cadastro. Hoje, saio daqui aliviada, com tudo resolvido e também satisfeita com o serviço”, disse.

Antônio Aderbal Magalhães Santos aproveitou a ação no Bugio para dar entrada no BPC. “Não tenho do que reclamar, desde a hora que cheguei fui muito bem atendido. Consegui fazer os encaminhamentos para dar entrada na minha aposentadoria e melhorar minha vida”, pontuou Antônio.

A dona de casa Maria José Silva disse que aproveitou os vários serviços que estavam disponíveis. “Eu fiquei sabendo pelo carro de som que ia ter os serviços do Cras, eu vim à procura do de conseguir o auxílio moradia, e as meninas já fizeram todo o cadastro, com minhas informações para eu conseguir. E ainda aproveitei que tinham várias atividades gratuitas: tomei as vacinas que estavam faltando no cartão de vacina e fiz uma massagem nos pés”, destacou Maria José.

Foto: Mateus Souza/Semfas