CRCSE E FBC realizam a terceira Convenção Sergipana de Contabilidade

Entre os dias 17 e 18 de julho, a classe contábil, estudantes e autoridades do Sistema CFC/CRCs foram presenteadas com o melhor evento de contabilidade de Sergipe. A III Convenção Sergipana de Contabilidade combinou o conhecimento técnico, social e científico. O tema do evento foi “Contabilidade, Reforma Tributária e Inteligência Artificial (IA): Desafios e Oportunidades na Era Digital”. O objetivo foi discutir o impacto da IA nos processos contábeis, automação de tarefas, uso de big data para decisões estratégicas e a transformação do papel do contador diante da reforma tributária.

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe idealizou o evento. O presidente do CRCSE, Ionas Mariano, explica que a III Convenção foi essencial para o aperfeiçoamento técnico dos profissionais da iniciativa pública e privada. “A nossa proposta foi promover uma imersão na Reforma Tributária, Inteligência Artificial e os novos rumos da contabilidade na Era Digital, com especialistas de todo o Brasil. Fico feliz que atingimos e ultrapassamos as expectativas do público, estamos recebendo muitos feedbacks positivos. Assim, só posso agradecer a todos que fizeram da III Convenção Sergipana de Contabilidade um sucesso”, agradeceu.

O evento foi realizado pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), De acordo com a presidente da FBC, Sandra Elvira, ao todo 534 profissionais participaram do evento. “Nós ultrapassamos a expectativa de público que era de 400 participantes, conseguimos reunir palestrantes de alto nível, abordando temas atuais e relevantes, que agregam conhecimento e capacitação aos profissionais da área contábil do estado. Além disso, vários profissionais e palestrantes vieram de outros estados para prestigiar este momento solene, mostrando ao país o quanto Sergipe é bem-representado e tem potencial para sediar grandes encontros”, disse.

Várias autoridades do Sistema CFC/CRCs, de Sergipe e de Aracaju prestigiaram a III Convenção Sergipana de Contabilidade. Na ocasião, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, falou da importância dos profissionais da contabilidade para o desenvolvimento econômico da sociedade. “Foi uma honra participar desta convenção que reuniu pessoas tão comprometidas com a ética, o conhecimento e o avanço profissional. Vivemos um tempo de grandes transformações.A contabilidade, nesse contexto, é essencial. É ela quem garante transparência, responsabilidade e segurança nas decisões públicas e privadas. Como prefeita de Aracaju, valorizo e reconheço o papel dos contadores. São profissionais que ajudam a construir uma gestão mais eficiente, mais justa e mais próxima da sociedade”, afirmou.

Os dois dias da III Convenção Sergipana de Contabilidade contou com uma programação completa. Foram cinco palestras ministradas por especialistas renomados, 6 painéis de discussão, apresentação e premiação de trabalhos científicos, além de uma feira de negócios para expansão do network.

Texto e foto Jamili Vasco