CRCSE  e SETC renovam convênio e estabelecem calendário de cursos para 2025

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) e a Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC) renovaram o convênio que tem como objetivo ofertar cursos, seminários, workshops e atividades de formação em contabilidade para contadores e técnicos em contabilidade. Na manhã de ontem, 8 de janeiro, o presidente do CRCSE, Ionas Mariano, e o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Jenilton Gomes da Silva, reuniram-se com a secretária da SETC, Silvana Lisboa, para discutirem o plano de trabalho e estabeleceram a agenda dos cursos de 2025.

Dessa forma, o CRCSE e a SETC realizarão as seguintes capacitações profissionais: Prestação de Contas no Setor Público, Orçamento Público, Governança e Compliance no Setor Público e Gestão de Patrimônio. Assim, ficou definido que dois cursos serão realizados no primeiro semestre e dois no segundo. Além disso, os participantes dos cursos serão certificados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe.

“Reiteramos nosso compromisso com a classe contábil, em especial, com os contadores que atuam no serviço público. A reunião foi muito importante para definir as temáticas dos cursos e os prazos de execução. Tenho certeza que essa parceria entre o CRCSE e a Setc garante o aprimoramento técnico-profissional para nossa classe”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

No ano passado, o CRCSE e a SETC realizaram o curso: Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e contou com a participação de mais de 200 contadores sergipanos. “O curso Manual de Contabilidade foi um marco histórico dentro do executivo estadual. Nós recepcionamos os novos contadores e oferecemos um treinamento de alto nível. Eu agradeço ao CRCSE pelo apoio e expresso minha felicidade em dar continuidade nas capacitações para a Classe Contábil”, agradeceu a Secretária da SETC, Silvana Lisboa.

Estiveram presentes na reunião o presidente do CRCSE, Ionas Mariano; o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Jenilton Gomes da Silva; a secretária da SETC, Silvana Lisboa; a superintendente da SETC, Sheila Feitosa; o Auditor Governamental, Rafael Pereira e o representante do Núcleo de Regularidade Fiscal, Ney Marinho.

Por Jamili Vasco – Assessora de Comunicação CRCSE