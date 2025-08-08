CRCSE em destaque nacional na 2ª edição do Prêmio de Excelência em Gestão

Durante a programação do Conexão Contábil Nacional, evento promovido pelo CFC, que aconteceu nos dias 5 e 6 de agosto, em Palmas/TO, o CRCSE foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, com o Prêmio de Excelência em Gestão dos CRCs, concedido pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A premiação tem como base os resultados de 2024 no Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) e valoriza os Conselhos Regionais que se destacam na aplicação das melhores práticas de governança, planejamento estratégico e gestão institucional. O CRCSE obteve destaque entre os premiados, consolidando-se como referência nacional em excelência de gestão, compromisso com a transparência e foco em resultados para a classe contábil e a sociedade.

A entrega foi realizada pelo presidente do CFC, contador Aécio Prado Dantas Júnior, ao presidente do CRCSE, Ionas Mariano, que destacou: “Este reconhecimento é fruto do trabalho coletivo e dedicado de toda a equipe do CRCSE. Um reflexo do nosso compromisso com a boa gestão, com a valorização da profissão contábil e com a entrega de resultados reais para os profissionais sergipanos.”

Participaram da solenidade o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Jenilton Gomes; o vice-presidente de Registro, Fiscalização, Ética e Disciplina, Jorge Luiz dos Santos; o conselheiro, Sérgio Ricardo Rezende e o diretor executivo Thiago Mendonça.

Por Jamili Vasco