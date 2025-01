CRCSE inicia os trabalhos da Campanha Destina Sergipe 2025

Na última quarta-feira, 15 de janeiro, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Ionas Mariano; o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Jenilton Gomes e a coordenadora da Comissão CRCSE Voluntário, Lana Veiga, visitaram o novo delegado da Receita Federal em Sergipe, André Passos. Os representantes da classe contábil felicitaram André Passos pela nobre missão de conduzir os trabalhos da Receita no estado.

“Parabenizamos a André Passos, que já tinha um trabalho consolidado como delegado adjunto. Tenho certeza que ele continuará o trabalho desenvolvido pelo ex-delegado da Receita Federal e amigo de todos os profissionais da classe contábil, Edson Fiel”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

Na oportunidade, o CRCSE, a Receita Federal e a Secretária Municipal da Assistência Social de Aracaju acordaram os primeiros passos para a Campanha Destina Sergipe 2025, que possibilita aos contribuintes a destinação de até 6% do valor do imposto de renda ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou para o Fundo dos Direitos do Idoso, ficando a cargo do contribuinte (pessoa física) escolher qual fundo receberá o valor. Desta forma, o Imposto de Renda torna-se uma importante fonte de captação de recursos para projetos que promovem a transformação social.

Conforme o delegado da Receita Federal em Sergipe, André Passos, as ações de conscientização devem começar o mais rápido possível, tendo em vista a proximidade para o início da entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF 2024/2025. Dessa forma, todas as ações serão voltadas para a conscientização e esclarecimentos sobre a importância de se destinar parte do Imposto de Renda, estimulando a proteção às crianças, adolescentes e idosos, as atividades culturais, audiovisuais e desportivas.

“Agradecemos a parceria com o CRCSE e a Receita Federal, que desde 2016 vem dando bons frutos e ajudando quem mais precisa na sociedade. Expresso gratidão também a todas as instituições que se unem para realizar a Campanha Destina Sergipe. Espero que, neste ano, possamos beneficiar um número maior de crianças, adolescentes e idosos”, afirmou a diretora de Administração Financeira da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social de Aracaju, Stella Moreira.

