CRCSE participa da 4ª edição da Sealba Show em Itabaiana

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) participou da 4ª edição da Sealba Show, que foi realizada em Itabaiana de 5 a 8 de fevereiro. Assim, o CRCSE disponibilizou um stand de tira-dúvidas com a presença dos conselheiros no evento. Além disso, o membro da Comissão de Estudos Tributários do CRC/SE, Paulo Amado, ministrou a palestra “Livro Caixa Digital do Produtor Rural e Declaração de Imposto de Renda”, no Workshop do Agronegócio.

“A palestra teve a participação efetiva dos produtores rurais, que tiraram suas dúvidas e entenderam a importância da regularização junto à Receita Federal. Sem dúvidas, a Sealba é um evento salutar de grande importância para o agronegócio”, explicou o membro da Comissão de Estudos Tributários do CRC/SE, Paulo Amado.

No penúltimo dia da Sealba Show, 7 de fevereiro, o CRCSE e o Senar Sergipe assinaram um termo de cooperação, que reforça a parceria entre as instituições. “Sem dúvidas, a Sealba Show deste ano foi um sucesso absoluto, reunindo inovação, tecnologia, conhecimento e tradição. Nós trouxemos para a Sealba Show conhecimentos e troca de experiências com a palestra ministrada pelo contador Paulo Amado e o stand tira-dúvidas. Agradeço a todos os profissionais da contabilidade e produtores rurais pela participação neste evento de grande porte”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região e possibilitou a exposição de 175 marcas nacionais e internacionais de diversos segmentos, influenciado na tomada de decisões do produtor rural, que está se preparando para a safra na fronteira agrícola entre Sergipe, Alagoas e Bahia. O evento é realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Texto e foto CRCSE