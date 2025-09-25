CRCSE participa do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista

Na noite desta quarta-feira (24), o Centro de Convenções de Natal foi palco de uma das mais marcantes solenidades de abertura do Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que chega à sua 14ª edição reunindo profissionais de todas as regiões do país. O evento, reconhecido por valorizar e fortalecer a participação feminina na contabilidade, iniciou sua programação com discursos inspiradores, homenagens emocionantes e a celebração da força feminina que transforma a profissão.

Neste ano, O CRCSE faz uma homenagem a cultura, história e tradição de Estância em seu estande. O presidente do CRCSE, Ionas Mariano, entregou a todos os presidentes dos CRCs e demais autoridades um presente especial, que faz referência a capital do Barco de Fogo.

Em sua fala, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Dantas, destacou o protagonismo conquistado pelas mulheres ao longo dos anos, não apenas na contabilidade, mas também em outros campos profissionais e sociais. “Somos 538 mil profissionais contábeis no Brasil, e as mulheres já somam 240 mil contadoras e técnicas, praticamente metade da categoria. Em alguns estados, elas já superam o número de homens atuando na contabilidade”, ressaltou.

Homenagem

Durante a cerimônia, também foi entregue a Medalha Ulisses Celestino de Góis, a mais alta comenda do CRCRN. Foram homenageados o presidente do CFC, Aécio Dantas; o vice-presidente de Governança e Gestão Estratégica do CFC, Joaquim Bezerra; e os conselheiros federais Erivan Ferreira Borges e Maria do Rosário de Oliveira.

A programação do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista segue até a próxima sexta-feira (26), com mais de 30 atividades, entre palestras, painéis, debates, Feira de Negócios e Oportunidades, Olimpíadas da Contabilidade, visitação a estandes, apresentações culturais e amplos espaços de networking.

Por Jamili Vasco – Assessora de Comunicação CRCSE