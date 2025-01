CRCSE PUBLICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS DE REPRESENTANTES PARA BIÊNIO 2025/ 2027

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe publicou nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o edital de convocação para o registro de candidaturas para representantes da instituição no estado.

Assim, os profissionais da contabilidade, com registro ativo no CRCSE, podem submeter a candidatura de 11 a 17 de fevereiro de 2025 e requerer uma das 8 vagas disponíveis, de acordo com a sua região de domicílio.

Seja um Representante do CRCSE- O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe disponibilizou vagas para a função honorífica de representante, com o mandato de 2 anos (biênio 2025/2027), nas seguintes cidades: Nossa Senhora das Dores (1 vaga), Itabaianinha (1 vaga), Estância (1 vaga), Propriá (1 vaga), Itabaiana (1 vaga), Lagarto (1 vaga), Tobias Barreto (1 vaga) e Nossa Senhora da Glória (1 vaga).

Como fazer o requerimento ? – De acordo com as resoluções CFC nº 1.724/2024 e CRCSE Nº 620/2024, o requerimento de registro da candidatura e os documentos deverão ser entregues, de forma presencial e protocolada, na sede do CRCSE, endereço: Avenida Mário Jorge Menezes Viera, 3140, Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE (CEP: 49.035-660), de segunda à quinta-feira, (das 8h às 12 – 13h15 às 16h45) e na sexta-feira (das 08h às 12h ou das 13h15 às 16h).

Outras informações – O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe está à disposição para esclarecer as dúvidas e os questionamentos sobre o registro de candidaturas de Representantes do CRCSE, para o biênio 2025/2027. Acesse o site www.crcse.org.br ou envie um e-mail para assessoria@crcse.org.br.

Ascom CRC/SE