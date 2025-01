CRCSE realiza a primeira reunião plenária ordinária de 2025

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) realizou a primeira reunião plenária ordinária de 2025, na última quarta-feira (29). Na ocasião, os conselheiros do CRCSE analisaram e aprovaram os processos das Câmaras de Assuntos Administrativos, Registro, Desenvolvimento Profissional e Controle Interno, além da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina.

“A 44ª reunião plenária ordinária foi um sucesso, com a participação efetiva dos conselheiros. Nós estamos engajados para continuar promovendo as melhores ações, cursos, eventos, palestras e iniciativas em prol da classe contábil neste ano. A nossa expectativa é de efetivar todos os projetos deste exercício com celeridade e eficiência”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano

Na plenária ordinária, as atas e processos das reuniões de câmaras são julgados pelos conselheiros.“Todos os processos foram analisados com cautela e cuidado. Nós, enquanto conselheiros, analisamos as possibilidades das ações propostas na plenária. Nosso maior objetivo é promover a valorização da classe contábil em todos os âmbitos”, afirmou o conselheiro do CRCSE, Cláudio Aguiar.

A vice-presidente da Câmara de Controle Interno, Ana Olívia Lemos, apresentou, na 44ª reunião plenária ordinária, os números da arrecadação do CRCSE do último mês de 2024. “Nós apresentamos o balancete do mês de dezembro e a portaria de crédito adicional de nº 020/2025. É muito importante demonstrar os números, de acordo com a transparência, para que todos os profissionais e a sociedade tenham uma visão de como funciona o CRCSE”.

O conselheiro, Sílvio da Cruz, explicou como é realizado o trabalho na Câmara de Assuntos Administrativos. “Um dos nossos ofícios é emitir parecer no setor de cobrança. Além disso, analisamos diversos processos de contratação e do setor de licitação. A nossa meta é trazer melhorias para os profissionais da contabilidade, todos os dias”, esclareceu.

Texto e Foto Ascom CRCSE