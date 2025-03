CRCSE realiza solenidade de entrega de 35 carteiras de registro profissional

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe realizou a primeira solenidade de entrega de carteiras de registro profissional de 2025. Na noite de 18 de março, 35 novos profissionais da contabilidade receberam seus documentos de identificação profissional. Na ocasião, o contador Antônio Agnus Boaventura foi homenageado como o patrono da solenidade. Ele que tem uma história consolidada no mercado contábil, atuando há mais de 40 anos em diversas empresas sergipanas e universidades. Além disso, o contador Antônio Agnus Boaventura já foi vice-presidente, conselheiro efetivo e suplente do CRCSE.

“Espero que os 35 novos contadores sergipanos estejam orgulhosos em pertencerem à classe contábil. Gosto de dizer que ser contador ou contadora é um privilégio. Desejo que todos sejam otimistas, acreditem e tenham confiança no futuro. Continuem buscando novas oportunidades de aperfeiçoamento profissional e sonhando com novas conquistas”, disse o contador Antônio Agnus Boaventura.

De acordo com o presidente do CRCSE, Ionas Mariano, receber a carteira de registro profissional significa aceitar a missão de atuar com ética, compromisso e excelência. Considerando que a contabilidade é uma profissão fundamental para o desenvolvimento econômico de Sergipe e do Brasil. “Queridos novos profissionais, vocês deram um passo fundamental rumo ao futuro que escolheram. Que cada um de vocês honre essa missão, desempenhando seu papel com dedicação, competência e paixão pela contabilidade. Parabéns pela conquista, que esta seja apenas a primeira de muitas vitórias em suas carreiras”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

Para o vice-presidente de Registro, Fiscalização, Ética e Disciplina, o contador Jorge Luiz dos Santos, a entrega das carteiras de registro profissional representa “Uma festa para a classe contábil. Estamos felizes porque 35 novos profissionais da contabilidade estão devidamente habilitados para o mercado de trabalho. Ressaltamos nesta solenidade a importância da ética e da disciplina para o exercício da profissão”, destacou.

A contadora Eliane Silva Santos, de 62 anos, exercia a profissão como técnica em contabilidade. Ela está muito feliz com o recebimento da carteira profissional de contadora. “Estou muito orgulhosa, porque há vinte e sete anos sou registrada no Conselho de Contabilidade como técnica. E após treze anos de formação na graduação e do meu primeiro exame de suficiência, recebo com grande alegria a minha carteira de contadora”, comemorou.

Quem também está feliz por receber a carteira de registro profissional é o contador Moacyr Pereira Santos Anjos. “É uma satisfação receber minha carteira de registro profissional. Estudei bastante para o exame de suficiência do ano passado e fui aprovado com louvor. Estou feliz porque agora posso exercer minha profissão com autonomia, ética e transparência”, celebrou.

Presenças – Estiveram presentes na solenidade, compondo a mesa diretiva, o presidente do CRCSE, Ionas Mariano; o contador Antônio Agnus Boaventura; o vice-presidente de Registro, Fiscalização, Ética e Disciplina, contador Jorge Luiz dos Santos; a presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, contadora Lana Glícia Veiga e o diretor do CRCSE, Thiago Mendonça.

Texto e foto Assessora de Comunicação CRCSE