CRCSE, RECEITA FEDERAL E PREFEITURA DE ARAUÁ REALIZAM O 2º SEMINÁRIO IMPOSTO SOLIDÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) e a Receita Federal (RF) participaram do 2º Seminário Imposto Solidário, que teve como tema: “O imposto de renda a serviço da cidade”. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Arauá.

O presidente do CRCSE, Ionas Mariano, e o delegado da Receita Federal de Sergipe André Ricardo Passos foram os palestrantes do 2º Seminário Imposto Solidário.

“Esta iniciativa teve o objetivo de sensibilizar a população quanto a importância da destinação de parte do imposto de renda para o Fundos da Criança e Adolescente e Fundo do Idoso. Parabenizamos a Prefeitura Municipal de Arauá e a Secretária Municipal da Assistência Social pelo evento”.

Em sua palestra, o Auditor-fiscal e atual delegado da Receita Federal, André Ricardo, ressaltou a importância da destinação do IR aos Fundos de Proteção a Crianças e Adolescentes e aos Fundos de Proteção às Pessoas Idosas, citando diversos exemplos de projetos por todo o Brasil e que estão fazendo a diferença na sociedade. Para ele, “é um gesto de amor e que pode transformar vidas”.

De acordo com a Secretária de Assistência Social de Arauá, Jaiane Vieira, a expectativa é alcançar um número maior de contribuintes, em comparação ao ano anterior. “O município de Arauá tem Fundos Públicos regularizados. Esperamos mobilizar a população para fazer a destinação de parte do seu Imposto de Renda em prol de ações sociais. Durante nosso evento, assistimos à apresentação da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, entidade contemplada com os recursos da destinação do imposto de renda da Campanha Destina Sergipe, por meio de editais de seleção de projetos desenvolvidos para crianças e adolescentes”, explicou.

Por Jamili Vasco – ascom CRCSE