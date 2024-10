Crea/SE autua exploradora de petróleo por ausência de registro e por não apresentar quadro técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) autuou a empresa responsável pela exploração de petróleo no estado. A autuação foi resultante da ausência de registro da empresa no Conselho. A empresa também não apresentou no Crea-SE o quadro técnico. A Relação necessária para o desenvolvimento das atividades relacionadas às engenharias, a agronomia e às geociências.

A empresa já havia sido notificada no ano passado pela ausência de registro e de apresentação do quadro técnico. Após a realização de uma fiscalização conjunta, nesta quinta-feira (3), no município de Carmópolis, para apuração de denúncia sobre o possível vazamento de petróleo em um campo de exploração, a empresa foi autuada, após a constatação de que não houve regularização junto ao Crea-SE desde que houve a notificação em 2023.

Na fiscalização desta quinta-feira foram identificados pontos irregulares de descarte de resíduos de petróleo no solo.

O Crea-SE solicitou que a exploradora de petróleo apresente a relação das empresas responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos para que as medidas necessárias sejam adotadas.

Os outros órgãos envolvidos também atuarão na adoção de outras medidas dentro das respectivas competências. Estiveram presentes na fiscalização, além do Crea-SE, a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), a Vigilância Sanitária Estadual, o Pelotão de Polícia Ambiental e a Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Foto assessoria