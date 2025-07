Crea do estado de Sergipe lança inscrições para IV Semana de Ética

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), por meio da Comissão de Ética, realiza de 16 a 18 de julho a IV Semana de Ética do Crea-SE. A edição deste ano traz como discussão central “Ética e Engenharia Digital: Responsabilidade Profissional no Mundo Conectado” e acontece em três lugares, dia 16 na sede do Crea-SE, dia 17 no IFS Aracaju e no dia 18 no auditório da Adema.

O evento é voltado para profissionais e estudantes das engenharias da agronomia e das geociências com discussões importantes sobre temas relacionados ao mercado de trabalho e ao exercício das profissões.

A ética na engenharia é fundamental para garantir que os engenheiros atuem com responsabilidade, integridade e respeito à sociedade. Essa prática assegura que as soluções e projetos desenvolvidos sejam seguros, sustentáveis e benéficos para todos.

O Crea-SE disponibilizou um link para a inscrição, que é gratuita. O interessado pode se inscrever em um ou mais dias.

Link – https://forms.gle/djbJUhcGKSBqUJTLA

