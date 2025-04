Crea-SE abre vagas com salários de até R$ 8,7 mil; inscrições seguem até 10 de abril

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) segue com inscrições abertas para seu concurso público, que oferece oito vagas para cargos efetivos, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 8.775,90.

As vagas disponíveis contemplam os seguintes cargos: Profissional de Suporte Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Técnico e Analista de Controle Interno.

A prova está prevista para o dia 4 de maio de 2025, em Aracaju (SE). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBGP Concursos, até 10 de abril de 2025. As taxas de inscrição variam entre R$ 70,00 e R$ 140,00, conforme o cargo pretendido.

Texto e foto assessoria