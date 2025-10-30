CREA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACAJU PROMOVEM DEBATE SOBRE QUALIDADE DO AR E LANÇA SELO DE RECONHECIMENTO

Nesta sexta-feira (31), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), em parceria com a Rede de Vigilância Sanitária de Aracaju, realiza o encontro “Ambientes Saudáveis, Cidade Saudável: PMOC e Qualidade do Ar em Ambientes Climatizados”, ocasião em que será lançado o Selo de Qualidade do Ar em Ambientes Climatizados — uma iniciativa inédita que reconhece e incentiva as boas práticas de manutenção, operação e controle de sistemas de climatização.

A ação reúne profissionais e empresas da área de climatização, além de representantes e fiscais dos mais diversos órgãos, para discutir um tema de crescente relevância nas pautas de saúde pública, engenharia e qualidade de vida: a garantia de um ar limpo e seguro em espaços de uso coletivo.

A programação será aberta às 8h, na sede do Crea-SE, com um treinamento voltado para fiscais e profissionais da área, abordando os principais itens de fiscalização do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), conforme a Portaria 3.523. Entre os pontos tratados estão a regularidade do responsável técnico, a limpeza e manutenção dos sistemas, o controle de temperatura e umidade, e a análise microbiológica do ar — fatores essenciais para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a saúde dos usuários.

No período da tarde, a partir das 14h, a programação segue na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE). Um dos temas em destaque será a atuação do Crea-SE na garantia da responsabilidade técnica e na fiscalização contínua do PMOC, assegurando que as atividades de manutenção e monitoramento da qualidade do ar sejam realizadas por profissionais habilitados e com ARTs devidamente registradas. Essa ação reforça a segurança dos ambientes climatizados e a confiança nos serviços prestados à sociedade.

A programação também inclui debates sobre “A importância do PMOC e seus itens obrigatórios”, “Monitoramento da qualidade do ar e seus impactos na saúde da população” e “O papel da REVISA no controle da qualidade do ar”, abordando as boas práticas e as responsabilidades técnicas envolvidas no cumprimento das normas que regem os sistemas de climatização.

Selo de Qualidade do Ar

A programação também será marcada pelo lançamento do Selo de Qualidade do Ar em Ambientes Climatizados, que representa um marco na promoção de ambientes seguros e saudáveis em Sergipe. “Ao reconhecer empresas e profissionais que adotam as melhores práticas de manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização, o selo incentiva a responsabilidade técnica e a conformidade com normas e legislações vigentes”, explica o presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz de Jesus Silva.

O presidente reforça que o Selo fortalece a credibilidade das empresas do setor, valorizando o profissionalismo e a ética na prestação de serviços.

Texto e foto assessoria