CREA-SE recomenda proibir recarga de carros elétricos em prédios

Com o avanço da frota de veículos elétricos, o Crea-SE emitiu a Nota Técnica, que traz uma análise criteriosa sobre os riscos estruturais associados à recarga desses veículos em edifícios residenciais, comerciais e institucionais.

O documento destaca, com base em normas técnicas, a necessidade de adequações nas edificações e recomenda que as recargas ocorram exclusivamente em áreas externas seguras.

Segundo a Nota Técnica elaborada pelo CREA-SE, a maioria das edificações residenciais e comerciais existentes não foi projetada para suportar as altas temperaturas e a intensidade dos incêndios envolvendo baterias de lítio, que podem ultrapassar os 1.000°C. Nessas condições extremas, há risco de colapsos estruturais parciais ou totais, comprometendo gravemente a segurança da construção.

A nota destaca ainda que os incêndios causados por baterias de íons de lítio apresentam características distintas dos incêndios convencionais, com grande dificuldade de extinção, possibilidade de reignição espontânea e a liberação de fumaça altamente tóxica. Esses fatores tornam a situação ainda mais crítica, sobretudo porque, segundo a norma ABNT NBR 15200, a resistência do concreto à compressão pode ser reduzida em até 55% a partir de 600°C, comprometendo severamente a integridade da estrutura.

O CREA-SE orienta que a recarga ocorra apenas em estações externas e abertas, com distanciamento mínimo de 3 metros entre veículos. Quando isso não for possível, os pontos de recarga devem ser fisicamente isolados para evitar a propagação do fogo em caso de sinistro.

A medida é preventiva e temporária, até que as normas técnicas e as edificações passem por adaptações que garantam a segurança de todos os usuários, moradores e trabalhadores. O CREA-SE também alerta para a ausência de sistemas específicos de combate a incêndios em baterias de lítio, tanto em condomínios quanto em estabelecimentos comerciais.

